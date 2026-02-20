Россия резко нарастила поставки одной продукции в постсоветскую страну

РИА Новости: Экспорт российской пшеницы в Грузию вырос на 21 процент в январе

По итогам января 2026 года суммарные объемы поставок российской пшеницы в Грузию увеличились на 21 процент в деньгах в годовом выражении. О резком росте экспорта ключевой агрокультуры в постсоветскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной Статистической службы.

За отчетный период стоимость российского экспорта этого вида продукции в Грузию достигла отметки в 5,7 миллиона долларов.

Подобная динамика позволила отечественным аграриям сохранить за собой лидерство по объемам поставок пшеницы в соседнюю страну. Ближайшие преследователи сильно отстали. Так, стоимость экспорта пшеницы из Казахстана составила 1,3 миллиона долларов, а из Турции — 3,6 тысячи.

В январе России также активно нарастила поставки пшеницы в Южную Корею. Стоимость экспорта в эту азиатскую страну увеличилась в 1,7 раза в годовом выражении и достигла 10,7 миллиона долларов. Наращивание поставок позволило России войти в тройку ведущих поставщиков пшеницы на южнокорейский рынок с долей в 15,6 процента. Выше в рейтинге оказались только США и Австралия.