Путешествия
14:39, 27 февраля 2026Путешествия

Серийная безбилетница из России снова улетела в Европу без посадочного талона

PYOK: Россиянка пробралась на борт United Airlines без билета и улетела в Милан
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Уроженку России прозвали в США серийной безбилетницей — она снова обманула службу транспортной безопасности и улетела в Европу. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

25 февраля 58-летняя россиянка Светлана Дали незаметно пробралась на борт рейса United Airlines, следовавшего из Ньюарка в Милан, и оказалась в Италии. При этом бортпроводники заметили, что у путешественницы нет посадочного талона только во время полета. По прибытии женщину арестовала местная полиция.

Уточняется, что Дали уже дважды путешествовала без билета. В ноябре 2024 года женщина скрылась за спинами бортпроводников и оказалась на борту Delta, улетев в Париж, Франция. Тогда экипаж самолета также заподозрил туристку во лжи к концу перелета. Женщину арестовали французские офицеры. Она запросила убежище, но получила отказ и устроила бунт в самолете во время своего выдворения из страны.

В итоге авантюристку вернули в Америку и заставили носить электронный браслет до заседания суда. Однако через несколько дней Дали сняла GPS-трекер и сбежала на автобусе из своего дома в Филадельфии в Канаду. Там ее арестовали на границе и посадили в тюрьму. В июле 2025 года россиянку признали виновной и приговорили к уже отбытому сроку. Светлана обжаловала приговор, но дело еще не рассматривалось. На данный момент очередной авиаинцидент с ней находится на стадии расследования.

Ранее депортируемый из США пассажир симулировал сердечный приступ на борту Delta. Мужчина пытался отсрочить арест на родине.

    Обсудить
