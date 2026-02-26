Стало известно о возможной блокировке Telegram в начале апреля

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:03, 26 февраля 2026Путешествия

Пассажир симулировал сердечный приступ на борту самолета ради отсрочки ареста

PYOK: Пассажир симулировал сердечный приступ на борту рейса Delta Air в Израиль
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Депортируемый из США пассажир симулировал сердечный приступ на борту рейса Delta Air ради отсрочки ареста. Об этом стало известно Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 2 февраля в самолете, выполнявшем перелет из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Тель-Авив, Израиль. Пограничная служба Америки схватила Элазара Вигдоровица при попытке въехать в страну и отправила обратным рейсом на родину. При этом сопровождения у мужчины не было.

Материалы по теме:
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала. Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
Американка отправилась в путешествие мечты с женихом и пропала.Почему ее исчезновение взбудоражило весь мир?
19 октября 2021
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день» Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день»Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
14 ноября 2022

Когда Airbus A330 пролетал над Ирландией, Вигдоровиц, предположительно, симулировал у себя инфаркт, вынудив экипаж объявить о чрезвычайном положении и посадить лайнер в Дублине. Там израильтянина встретили парамедики. Однако ирландская полиция знала о криминальном прошлом мужчины и направилась в больницу тоже, чтобы принудительно выслать его из европейской страны.

Уточняется, что власти Израиля разыскивают соотечественника по ряду обвинений, которые включают сговор с целью мошенничества, подделку документов и их использование. Он также препятствовал ходу расследования полиции.

Ранее стало известно, что число депортированных из Таиланда россиян удвоилось. Так, в январе 2026 года власти Таиланда депортировали 20 россиян, большинство из которых нарушили правила пребывания в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о возможной блокировке Telegram в начале апреля

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Путин утвердил перечень поручений по итогам прямой линии

    Гробы поплыли в одной стране

    Известный актер появился на красной дорожке в сандалиях

    В Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на женщину

    Мужчина с копьем отомстил четырехметровой змее за смерть козы

    Пассажир симулировал сердечный приступ на борту самолета ради отсрочки ареста

    В России осудят политолога Шульман

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok