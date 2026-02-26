Пассажир симулировал сердечный приступ на борту самолета ради отсрочки ареста

PYOK: Пассажир симулировал сердечный приступ на борту рейса Delta Air в Израиль

Депортируемый из США пассажир симулировал сердечный приступ на борту рейса Delta Air ради отсрочки ареста. Об этом стало известно Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Инцидент произошел 2 февраля в самолете, выполнявшем перелет из нью-йоркского аэропорта имени Кеннеди в Тель-Авив, Израиль. Пограничная служба Америки схватила Элазара Вигдоровица при попытке въехать в страну и отправила обратным рейсом на родину. При этом сопровождения у мужчины не было.

Когда Airbus A330 пролетал над Ирландией, Вигдоровиц, предположительно, симулировал у себя инфаркт, вынудив экипаж объявить о чрезвычайном положении и посадить лайнер в Дублине. Там израильтянина встретили парамедики. Однако ирландская полиция знала о криминальном прошлом мужчины и направилась в больницу тоже, чтобы принудительно выслать его из европейской страны.

Уточняется, что власти Израиля разыскивают соотечественника по ряду обвинений, которые включают сговор с целью мошенничества, подделку документов и их использование. Он также препятствовал ходу расследования полиции.

Ранее стало известно, что число депортированных из Таиланда россиян удвоилось. Так, в январе 2026 года власти Таиланда депортировали 20 россиян, большинство из которых нарушили правила пребывания в стране.