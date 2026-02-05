Реклама

10:32, 5 февраля 2026Путешествия

Число депортированных из Таиланда россиян удвоилось

Посол РФ Томихин: Власти Таиланда в январе депортировали 20 россиян
Алина Черненко

Фото: Allison H. Smith / Shutterstock / Fotodom

В январе 2026 года власти Таиланда депортировали 20 россиян, большинство из которых нарушили правила пребывания в стране. Об этом заявил посол РФ в королевстве Евгений Томихин, его слова приводит ТАСС.

Спикер отметил, что по итогам 2025 года в азиатскую страну прибыло 1,9 миллиона соотечественников — это на 8,8 процента больше, чем в 2024-м. Среди иностранных туристов россияне заняли четвертое место, уступив гражданам Малайзии, Китая и Индии.

По словам Томихина, случаи задержания, штрафа и ареста россиян также участились. В 2025 году число депортированных из страны соотечественников удвоилось.

Дипломат призвал туристов при посещении Таиланда неукоснительно следить за действующим иммиграционным режимом. «Нужно также учитывать, что в последнее время ужесточен контроль со стороны таиландских властей за пребыванием иностранцев на территории страны», — предупредил он.

Ранее сообщалось, что в 2025 году россияне поставили исторический рекорд по поездкам в Таиланд. Всего иностранный турпоток в королевство составил 32,9 миллиона человек.

