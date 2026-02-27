В России сняли с продажи скандальную книгу Сорокина

Книгу Владимира Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи из-за риска претензий

Роман писателя Владимира Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в сетях российских книжных магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства АСТ.

Известно, что книга была снята с продажи в связи с рисками появления претензий со стороны правоохранительных органов. «Голубое сало» было впервые опубликовано в 1999 году.

Сюжет повествует о веществе, которое вырабатывается клонами русских писателей. Действие романа разворачивается во второй половине XXI века, а также в альтернативном 1954 году. Из-за каких именно частей текста у правоохранительных структур могли появиться претензии, не сообщается.

Ранее в российских книжных магазинах начали запрещать продажу книги «Левая рука тьмы» писательницы Урсулы Ле Гуин. По информации источника, сразу в нескольких регионах страны сотрудники полиции пришли с требованием снять книгу с продажи.