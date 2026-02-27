Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:46, 27 февраля 2026Культура

В России сняли с продажи скандальную книгу Сорокина

Книгу Владимира Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи из-за риска претензий
Андрей Шеньшаков

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Роман писателя Владимира Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в сетях российских книжных магазинов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства АСТ.

Известно, что книга была снята с продажи в связи с рисками появления претензий со стороны правоохранительных органов. «Голубое сало» было впервые опубликовано в 1999 году.

Сюжет повествует о веществе, которое вырабатывается клонами русских писателей. Действие романа разворачивается во второй половине XXI века, а также в альтернативном 1954 году. Из-за каких именно частей текста у правоохранительных структур могли появиться претензии, не сообщается.

Ранее в российских книжных магазинах начали запрещать продажу книги «Левая рука тьмы» писательницы Урсулы Ле Гуин. По информации источника, сразу в нескольких регионах страны сотрудники полиции пришли с требованием снять книгу с продажи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов хочет раздела России на «несколько региональных государств». Ему резко ответили в Москве

    В Санкт-Петербурге из земли внезапно забил фонтан

    Новую функцию Windows посоветовали немедленно отключить

    Российский арбитр вновь захотел поработать в Лиге чемпионов

    Россия обратилась с требованием к Великобритании

    Китайскую корпорацию призвали отозвать несколько сотен тысяч седанов

    Жена Natan решилась на пластику за миллионы рублей

    Определены перспективы дела на миллиард рублей основателя медиахолдинга Readovka

    Артемий Лебедев раскрыл итоги судов с бывшей женой

    20 верблюдов выгнали с конкурса красоты из-за ботокса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok