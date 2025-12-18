В России сняли с продажи книгу про планету гермафродитов

В России сняли с продажи бестселлер «Левая рука тьмы» про планету гермафродитов

В российских книжных магазинах начали запрещать к продаже книгу «Левая рука тьмы» писательницы Урсулы Ле Гуин. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации источника, сразу в нескольких регионах страны сотрудники полиции пришли с требованием снять книгу с продажи под предлогом контрольной закупки или согласно протоколу, составленному на книжные магазины. В частности, известно об обращении представителей правоохранительных органов в магазины в Нальчике, Ульяновске и Чите. Основанием для изъятия из свободной продажи произведения стали «материалы ФСБ, включая экспертные заключения».

О каких именно нарушениях закона идет речь, не сообщается, однако известно, что сюжет книги повествует о жителях планеты Зима, которые обладают так называемым последовательным гермафродитизмом. Интимные отношения в книге представлены в нетрадиционных формах, а также есть намек на представителей нетрадиционных сексуальных ориентаций (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Роман «Левая рука тьмы» получил престижные награды в области фантастики — «Небьюла» и «Хьюго». На русском языке он был впервые издан еще в СССР.

Ранее стало известно, что гендиректор издательства «АСТ» Татьяна Горская заявила, что решение о маркировке романа Стивена Кинга «Оно» будет принято после проведения экспертизы.