В ВСУ назвали опасную функцию современных «Гераней»

Фирсов: Новые версии «Гераней» представляют для инфраструктуры серьезную угрозу

Современные версии FPV-дронов «Герань» могут «видеть» свой маршрут, а не только двигаться по координатам. Об этом заявил заместитель командира 21-го отдельного подразделения беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Егор Фирсов, передает Telegram-канал «Новости. Live».

«FPV как угроза не исчезла. Она может не разрушить теплоэлектростанции, но способна бить по дороге, технике, бензовозам. И это возможно уже сейчас», — назвал он.

По словам Фирсова, новые версии «Гераней» представляют для инфраструктуры Украины серьезную угрозу.

В январе стало известно, что часть «Гераней-2», которые применяют для поражения украинских объектов, оснастили переносными зенитными ракетными комплексами «Верба» для борьбы с авиацией противника. Также аппарат получил камеру и модем для связи с оператором.