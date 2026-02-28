Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:21, 28 февраля 2026Ценности

Екатерина Варнава показала лицо без макияжа после сна

Актриса Екатерина Варнава показала лицо без макияжа после сна
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала лицо без макияжа после сна. Публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая звезда шоу Comedy Woman снялась в кровати в черном кружевном наряде на тонких бретелях. Также она надела цепочку с подвесками и несколько браслетов.

При этом знаменитость продемонстрировала внешность без декоративной косметики и непричесанные волосы. «Я в 12:45: "Доброе утро!"» — указала в подписи артистка.

Ранее в феврале Варнава в ультракоротких шортах похвасталась туфлями на 135 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликовано видео иранского удара по американской базе

    В РСТ дали совет оказавшимся на Ближнем Востоке российским туристам

    Над Россией сбили более десятка беспилотников за шесть часов

    Иран столкнулся еще с одним видом атак на фоне ракетных ударов США и Израиля

    Екатерина Варнава показала лицо без макияжа после сна

    Российские авиакомпании приостановили рейсы в Иран и Израиль

    Названо последствие конфликта Ирана и США для Украины

    Определен единственный рискнувший лететь над Ираном рейс

    Число погибших в Иране школьниц резко увеличилось

    «Оренбург» обыграл «Акрон» в матче 19-го тура РПЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok