Актриса Екатерина Варнава показала лицо без макияжа после сна

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала лицо без макияжа после сна. Публикации появились в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая звезда шоу Comedy Woman снялась в кровати в черном кружевном наряде на тонких бретелях. Также она надела цепочку с подвесками и несколько браслетов.

При этом знаменитость продемонстрировала внешность без декоративной косметики и непричесанные волосы. «Я в 12:45: "Доброе утро!"» — указала в подписи артистка.

Ранее в феврале Варнава в ультракоротких шортах похвасталась туфлями на 135 тысяч рублей.