20:37, 5 февраля 2026Ценности

Варнава в ультракоротких шортах похвасталась туфлями на 135 тысяч рублей

Актриса Варнава в откровенном образе похвасталась туфлями на 135 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: @kativarnava

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава в откровенном образе похвасталась туфлями на 135 тысяч рублей. Кадры появились в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бывшая звезда шоу Comedy Woman предстала в пижаме, состоящей из ультракоротких шортов и лонгслива. При этом она продемонстрировала новую обувь. «Надо обсудить с вами новые туфли срочно», — подписала она.

Сначала артистка показала серебристые туфли Morso Mirror с каблуком в виде пасти зверя. Известно, что их стоимость составляет 890 евро (80 тысяч рублей).

Помимо этого, Варнава надела черную пару туфель Sebastian Milano, декорированную золотыми змеями. Цена на данную пару на официальном сайте бренда — 610 евро (55 тысяч рублей).

В апреле 2025 года Екатерина Варнава решила распродать дорогостоящую одежду. Так, звезда представила к покупке 57 брендовых позиций, общая стоимость которых составила 2,653 миллиона рублей.

