Политолог раскрыл причину удара Израиля по Ирану

Политолог Перенджиев: Израиль устал ждать, когда США ударят по Ирану

Вероятнее всего, Израиль пошел на эту провокацию для того, чтобы привлечь США к военным действиям против Ирана, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Израиль нанес превентивный удар по Ирану. Уточняется, что в ближайшем будущем ожидается ракетный и беспилотный удар по государству.

По мнению политолога, главным провокатором в этой ситуации выступает Израиль, который устал ждать, когда США нанесут удар по Ирану. Эксперт предполагает, что премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху давно рассчитывал на удар американцев, однако Вашингтон в последнее время предпочитал вести переговоры, придерживаясь более разумной позиции.

«Получается, что Израиль специально бьет по Ирану, чтобы получить ответный удар. И потом чтобы начать вопить, что Иран нападает на Израиль, а США — давайте помогайте, нанесите по ним удар окончательный. Весьма некрасивая позиция Израиля в этом отношении. И они пользуются тем, что США поддерживают Израиль. А фактически надо бы Штатам его было осадить», — прокомментировал Перенджиев.

Эксперт добавил, что Израиль будет втягивать США в войну против Ирана, и назвал подобные провокации опасными. Политолог напомнил, что у Израиля нет красных линий, кроме того, это государство, как и США, владеет ядерным оружием, в то время как и Иран может нанести в ответ существенные удары. Также, отметил политолог, арабский мир видит, что провокатором выступил Израиль и тоже может подключиться к конфликту или начать тайную войну.

Ранее стало известно, что власти США призвали американских граждан в срочном порядке покинуть Израиль в связи с угрозой возобновления войны с Ираном. Вашингтон также разрешил американским госслужащим, «чья работа не является критически важной», и их семьям покинуть страну.