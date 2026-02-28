Реклама

23:13, 28 февраля 2026

Российские гимнасты победили на этапе клубного чемпионата Италии

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российские гимнасты Ангелина Мельникова и Арсений Духно победили на этапе клубного чемпионата Италии. Об этом сообщает РИА Новости.

Мельникова приняла участие в турнире в составе команды Libertas Vercelli, получившей от судей 162,950 балла. Команда Духно Pro Carate выиграла в мужском зачете, набрав 240,150 балла. Российские гимнасты выступали на соревнованиях в статусе легионеров.

В ноябре прошлого года немецкий клуб TSV Tittmoning-Chemnitz разорвал с 25-летней Мельниковой контракт. Причиной такого решения стали политические дискуссии и общественное внимание, которое, по мнению организаторов финала немецкой Бундеслиги, «превысило их ожидания».

Мельникова — олимпийская чемпионка Игр в Токио в командных соревнованиях. Кроме того, гимнастка трижды становилась чемпионкой мира. 17-летний Духно выигрывал юниорский чемпионат мира в опорном прыжке.

