Россия
03:52, 28 февраля 2026Россия

В Каспийском море найдено тело рекордсмена Гиннеса

Тело Гасанзаде, включенного в Книгу рекордов Гиннеса, нашли в Каспийском море
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Serguei Fomine / Global Look Press

В Каспийском море нашли тело Алескера Гасанзаде, который в 2004 году был включен в Книгу рекордов Гиннеса. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.

Подробности о смерти Гасанзаде не сообщаются.

Алескер Гасанзаде выиграл спортивные соревнования, прошедшие в Москве. В 7-летнем возрасте он сумел обновить мировой рекорд, дотянувшись руками до ног три тысячи раз за 1 час 44 минуты 25 секунд, лежа на спине.

Гасанзаде стал первым в мир ребенком, чье имя было занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Будучи юным спортсменом он был награжден золотой медалью и дипломом Российского комитета регистрации рекордов планеты.

Ранее стало известно об обнаружении тел учительницы и ее мужа в квартире в Кемеровской области.

