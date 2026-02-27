Реклама

15:45, 27 февраля 2026Силовые структуры

В российской квартире нашли два тела

«112»: Учительница и ее муж-бизнесмен найдены мертвыми в Прокопьевске
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Прокопьевске (Кемеровская область) обнаружили учительницу и ее мужа без признаков жизни. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, тела находились в квартире по улице Главной. У женщины заметили ножевые ранения, а у ее мужа-бизнесмена — пулевые. Предварительно, преступление может быть связано с долгами мужчины. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве задержали иностранца, забившего мужчину на заводе. Уголовное дело расследуется по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

