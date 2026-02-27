В российской квартире нашли два тела

«112»: Учительница и ее муж-бизнесмен найдены мертвыми в Прокопьевске

В Прокопьевске (Кемеровская область) обнаружили учительницу и ее мужа без признаков жизни. Об этом в пятницу, 27 февраля, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, тела находились в квартире по улице Главной. У женщины заметили ножевые ранения, а у ее мужа-бизнесмена — пулевые. Предварительно, преступление может быть связано с долгами мужчины. Возбуждено уголовное дело.

