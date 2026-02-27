Иностранец расправился с мужчиной на территории российского завода

В Москве задержали иностранца, забившего мужчину на заводе

Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Уголовное дело расследуется по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, 30 марта 2002 года мужчина на территории завода на Автомоторной улице в ходе распития спиртных напитков и внезапно возникших личных неприязненных отношений избил знакомого и скрылся с места происшествия. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками других правоохранительных органов повторно изучили материалы уголовного дела и допросили свидетелей. В результате удалось установить причастность иностранного гражданина к совершенному преступлению.

Его задержали, провели необходимые следственные действия и предъявили обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления.

