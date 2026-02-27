Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:51, 27 февраля 2026Силовые структуры

Иностранец расправился с мужчиной на территории российского завода

В Москве задержали иностранца, забившего мужчину на заводе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве задержали иностранца, забившего мужчину на заводе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

Уголовное дело расследуется по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, 30 марта 2002 года мужчина на территории завода на Автомоторной улице в ходе распития спиртных напитков и внезапно возникших личных неприязненных отношений избил знакомого и скрылся с места происшествия. Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет следователи и криминалисты СК совместно с сотрудниками других правоохранительных органов повторно изучили материалы уголовного дела и допросили свидетелей. В результате удалось установить причастность иностранного гражданина к совершенному преступлению.

Его задержали, провели необходимые следственные действия и предъявили обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления.

Ранее сообщалось, что российская пенсионерка покалечила сожителя сестры при попытке соблазнения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Между Афганистаном и Пакистаном начались боевые действия. Что известно на данный момент?

    Доллар по 75 уйдет в историю

    Огурцы по цене почти догнали креветки. Почему так происходит

    Российские «Вербы» в Иране признали бесполезными против США

    Чрезмерная худоба 47-летнего Дана Балана на последнем концерте напугала фанатов

    Турист под действием наркотиков протаранил на машине двери отеля в Европе и попал на видео

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    Россияне бросились рефинансировать ипотеку

    Зеленский сделал неожиданное признание об отцовстве

    Действия США в случае передачи Украине ядерного оружия Европы предрекли

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok