В Совете Федерации прокомментировали удары США по Ирану

Сенатор Басюк: Удар по Ирану может стать крупнейшим стратегическим просчетом США

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк заявил, что удары по Ирану могут стать крупнейшим стратегическим просчетом США. Об этом российский сенатор заявил в беседе с ТАСС.

Басюк отметил, что в маловероятном случае, если США решатся на наземную военную операцию в Иране, репутации республиканцев в США будет нанесен серьезный урон. По словам российского политика, американские избиратели «не прощают затяжных и дорогостоящих военных кампаний без понятного результата».

Дальнейшее развитие ситуации, по мнению Басюка, будет зависеть от того, насколько сильным и продолжительным будет удар Израиля и США, а также от ответа Ирана. «Последствия этой атаки для того же Израиля будут без сомнений. В любом случае риски неконтролируемой эскалации в регионе с далеко идущими последствиями для мировой экономики и системы безопасности огромны», — сказал он.

Басюк заявил, что Россия будет внимательно следить за развитием событий на Ближнем Востоке, так как подобные конфликты могут запустить цепочку процессов, далеко выходящих за пределы региона.

Израиль нанес удар по Ирану утром 28 февраля. Информацию подтвердил министр обороны страны Исраэль Кац. В Тегеране было зафиксировано как минимум три взрыва, которые, по предварительным данным, произошли в центре столицы республики. Глава израильского военного ведомства также подтвердил информацию о причастности США к атаке на Иран.