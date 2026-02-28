Реклама

В США усомнились в улучшении ситуации в Иране в случае смены режима

NI: Смена режима в Иране неспособна решить внутренние разногласия в стране
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Возможная смена режима в Иране не сможет привести к улучшению ситуации в стране. Существующие разногласия не решит переход к демократии, пишет обозреватель американского журнала The National Interest (NI) Алекс Мададжян.

«В случае с Ираном переход к демократии по своей сути не является чем-то плохим. Тем не менее было бы бредом полагать, что переход к демократии устранит существовавшие ранее внутренние разногласия и обеспечит господство либерализма», — говорится в материале.

По словам автора, смена режима в Иране не стоит того, чтобы США и другие страны Запада проливали кровь и тратили деньги.

Как пишет Мададжян, «арабская весна» показала, что свержение автократического режима не обязательно приводит к появлению правительства, приверженного свободе и демократии.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал жителей Ирана к свержению правительства Исламской Республики. Он добавил, что сдавшимся иранским силовикам предоставят «полный иммунитет».

