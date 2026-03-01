Опубликованы кадры с тонущим после атаки Ирана танкером

Появились кадры тонущего у Омана танкера Skylight

Появились кадры тонущего нефтяного танкера под флагом Палау Skylight у Омана. Видео публикует портал In Context в социальной сети X.

«Иран атаковал нефтяной танкер в Ормузском проливе. Судно пыталось нарушить блокаду», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что танкер Skylight, шедший под флагом Республики Палау, начал тонуть в Ормузском проливе. До этого стало известно, что судно подверглось нападению примерно в пяти морских милях (9,26 километра) от оманского острова Мусандам.

До этого в Иране член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений Мохсен Резаи объявил о закрытии доступа американским кораблям в Персидский залив. «С сегодняшнего дня ни один американский корабль не имеет права заходить в Персидский залив», — заявил чиновник.