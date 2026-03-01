Силы Ирана уничтожили американский беспилотник MQ-9

ПВО КСИР Ирана уничтожили американский беспилотник MQ-9

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана уничтожили американский беспилотник MQ-9. Об этом сообщает ISNA.

«Истребители ПВО КСИР нацелились и уничтожили сверхсовременный беспилотник MQ-9 американской террористической армии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что беспилотник был сбит на юге Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предостерег Иран от ответных ударов, подчеркнув, что американские военные ответят с невиданной силой.