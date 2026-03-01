Украинские тыловики обогнали по потерям бойцов на передовой под Сумами

В Сумской области ВСУ начали терять больше солдат в тылу, чем на фронте

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумской области начали терять больше солдат в тылу, чем на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

В публикации говорится, что в одном из радиоперехватов сообщалось, что потери украинских тыловиков начали превышать потери пехоты. По словам собеседника агентства, в основном это касается водителей и грузчиков, которым приходится доставлять снаряды не только на позиции военных.

Так, на сумском направлении за сутки потери ВСУ составили до 220 военных, 15 машин, две станции РЭБ и два хранилища материальных средств.

Ранее сообщалось, что командир российской штурмовой группы Вячеслав Переярченко во время штурма позиций Вооруженных сил Украины отвлек огонь на себя, что позволило его подчиненным занять позицию без потерь.

