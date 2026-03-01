Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:42, 1 марта 2026Бывший СССР

Украинские тыловики обогнали по потерям бойцов на передовой под Сумами

В Сумской области ВСУ начали терять больше солдат в тылу, чем на фронте
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Сумской области начали терять больше солдат в тылу, чем на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

В публикации говорится, что в одном из радиоперехватов сообщалось, что потери украинских тыловиков начали превышать потери пехоты. По словам собеседника агентства, в основном это касается водителей и грузчиков, которым приходится доставлять снаряды не только на позиции военных.

Так, на сумском направлении за сутки потери ВСУ составили до 220 военных, 15 машин, две станции РЭБ и два хранилища материальных средств.

Ранее сообщалось, что командир российской штурмовой группы Вячеслав Переярченко во время штурма позиций Вооруженных сил Украины отвлек огонь на себя, что позволило его подчиненным занять позицию без потерь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран атаковал американский авианосец

    Россиянам раскрыли последствия ежедневного употребления острой азиатской лапши

    В МИД заявили о возмущении Москвы из-за смерти Хаменеи

    Врач раскрыл способы улучшить сон без лекарств

    Израиль ответил на критику из-за ударов по Ирану

    Убийство верховного лидера Ирана назвали ошибкой США и Израиля

    Почетный президент РФС призвал отстранить от международных турниров США и Израиль

    Назван доступный суперфуд для сохранения молодости и здоровья

    Президент Ирана пообещал довести врагов до отчаяния

    В Госдуме осудили атаки США и Израиля на Иран

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok