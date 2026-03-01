Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:47, 1 марта 2026Россия

Российский командир отвлек огонь ВСУ при штурме

Командир Переярченко при штурме позиций ВСУ отвлек огонь на себя
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Командир российской штурмовой группы Вячеслав Переярченко во время штурма позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) отвлек огонь на себя, что позволило его подчиненным занять позицию без потерь. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Заняв выгодную огневую позицию, Вячеслав отвлек внимание врага на себя, дав подчиненным занять скрытные позиции для штурма», — сообщили в оборонном ведомстве.

После этого Переярченко ворвался в окопы противника, вступил в бой, продолжая при этом руководить личным составом.

Ранее стало известно об участнике СВО, который спас десятки сослуживцев после прилета. Военнослужащий бросился оказывать первую помощь, несмотря на угрозу повторного удара. За боевые заслуги он был награжден медалью.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи, утверждают в Израиле. Что об этом заявили Трамп, Нетаньяху и официальный Тегеран?

    Постпред России назвал операцию против Ирана предательством дипломатии

    Иранский БПЛА атаковал пятизвездочный отель в Дубае

    На странице Хаменеи в X появился пост на фоне сообщений о его смерти

    Российский командир отвлек огонь ВСУ при штурме

    В России открыли памятник жертвам коронавируса

    Небензя рассказал о возможных последствиях агрессии против Ирана

    Трамп сообщил о гибели верховного лидера Ирана

    Иран атаковал базу ВМС США

    Эвакуацию из международного аэропорта Дубая сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok