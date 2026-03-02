Реклама

Сотрудники Министерства войны США пострадали от удара иранского БПЛА

WP: Два сотрудника Министерства войны США пострадали от удара иранского БПЛА
Юлия Мискевич
Фото: Claudio Furlan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Два сотрудника Министерства войны США пострадали в результате удара иранского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по отелю в Бахрейне. Об этом пишет The Washington Post (WP).

Что это была за гостиница и кто конкретно пострадал — гражданские или военные — не уточняется.

Утром 28 февраля Израиль нанес удар по Ирану и назвал его «превентивным». По данным The New York Times, США также причастны к ударам по Тегерану. В свою очередь, телеканал Al Jazeera заявляет, что атаки США и Израиля направлены на подрыв системы безопасности Исламской Республики.

