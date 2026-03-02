Реклама

В США сделали громкое заявление о флоте Ирана в Оманском заливе

В США заявили об уничтожении всех 11-ти военных кораблей Ирана в Оманском заливе
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: U.S. Central Command (@CENTCOM) / Соцсеть X

Центральное военное командование Соединенных Штатов Америки (США) (CENTCOM) на официальной странице в соцсети X заявило о полном уничтожении военного флота Ирана в Оманском заливе.

«Два дня назад у иранского режима было 11 кораблей в Оманском заливе, сегодня у них их ноль», — утверждает CENTCOM.

В США добавили, что иранский режим якобы десятилетиями преследовал и атаковал международное судоходство в Оманском заливе, но эти дни теперь закончились.

«Свобода морского судоходства поддерживала американское и глобальное экономическое процветание более 80 лет. Вооруженные силы США будут продолжать защищать ее», — говорится в заявлении.

Ранее на видео попал массированный ракетный удар Ирана по штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне.

