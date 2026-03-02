Реклама

Мощный ракетный удар Ирана по штаб-квартире Пятого флота США сняли на видео

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Иран снова нанес массированный ракетный удар по штаб-квартире Пятого флота США в Бахрейне, сообщает The Washington Post. Видео с места происшествия опубликовало информагентство УНИАН в Telegram-канале.

Уточняется, что по району американской военно-морской базы были выпущены ракеты и дроны. В Бахрейне объявляли воздушную тревогу, в сети появились кадры взрывов вблизи объекта. Официальной информации о масштабах разрушений и жертвах пока нет. Власти США заявили, что удары не повлияли на выполнение их военных задач в регионе.

До этого стало известно, что два сотрудника Министерства войны США пострадали в результате удара иранского беспилотного летательного аппарата по отелю в Бахрейне.

