ЦАХАЛ заявила о гибели руководства разведки Ирана

ЦАХАЛ заявила о гибели двух представителей иранской разведки в результате ударов

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели двух высокопоставленных представителей иранской разведки в результате точечных ударов по Тегерану. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Уточняется, что были убиты заместитель министра разведки по «израильскому направлению» Сейед Яхья Хамиди и глава разведывательного управления ведомства Джалал Фур Хоссейн.

Израиль заявляет, что министерство выполняет функции главного разведывательного органа страны.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели всего высшего руководства Ирана и руководителей союзных террористических организаций. ЦАХАЛ выпустила итоговый отчет по результатам нескольких военных кампаний.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

