В Кремле прокомментировали повестку переговоров по Украине

Песков: Гарантии безопасности находятся на повестке переговоров по Украине

Вопрос гарантий безопасности находится на повестке переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наряду с другими вопросами, с главным вопросом, а именно — территориальным вопросом, гарантия безопасности, конечно же, находятся на повестке дня переговоров», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно об идее вернуть переговоры по Украине из Женевы в Абу-Даби, которая исходит от России. Отмечалось, что инициатива поддерживается Соединенными Штатами.