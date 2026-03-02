Реклама

В Кремле прокомментировали повестку переговоров по Украине

Песков: Гарантии безопасности находятся на повестке переговоров по Украине
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Вопрос гарантий безопасности находится на повестке переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Наряду с другими вопросами, с главным вопросом, а именно — территориальным вопросом, гарантия безопасности, конечно же, находятся на повестке дня переговоров», — прокомментировал официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно об идее вернуть переговоры по Украине из Женевы в Абу-Даби, которая исходит от России. Отмечалось, что инициатива поддерживается Соединенными Штатами.

