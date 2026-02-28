Реклама

Стали известны новые подробности о переговорах по Украине

ТАСС: Идея вернуть переговоры по Украине из Женевы в Абу-Даби исходит от России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Идея вернуть переговоры по Украине из Женевы в Абу-Даби исходит от России и поддерживается Соединенными Штатами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой источник.

По его словам, причина переноса переговоров из Женевы заключается в недостаточной нейтральности этой площадки.

«Вдруг в следующий раз евросоветники по безопасности будут не только пить чай под дверьми в холле, а начнут ломиться в зал. Зачем их так провоцировать?», — подчеркнул источник.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит существенных изменений переговорной позиции Киева в рамках урегулирования конфликта на Украине.

