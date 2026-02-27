Реклама

В Кремле высказались об изменении переговорной позиции Киева

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Кремль не видит существенных изменений переговорной позиции Киева в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Нет, пока существенного изменения позиции киевского режима констатировать не приходится», — подчеркнул Песков.

Несмотря на это, переговоры по Украине продолжатся. Пресс-секретарь российского лидера подтвердил, что они будут проводиться в трехстороннем формате, с участием делегаций Москвы, Вашингтона и Киева.

