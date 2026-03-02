Реклама

19:50, 2 марта 2026Экономика

В подмосковных Люберцах пожаловались на вонь

Жители дома в Люберцах рассказали о насекомых из залитого канализацией подвала
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Газета.Ru

В подмосковных Люберцах подвал одного из жилых домов на улице С.П. Попова периодически заливает канализацией, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на жительницу дома по имени Валентина.

По словам женщины, подвал дома заливает канализацией, из-за чего во всех подъездах стоит «ужасная вонь». В подъездах сыро, а на стенах там «куча мошек». Запах канализации пробивается даже в квартиру, а в одном из подъездов, где есть вход в подвал, появилась плесень. Ситуация не меняется на протяжении нескольких лет. Однако, если раньше прорывы сразу устраняли, сейчас проблему не могут решить с января, пожаловалась женщина. По ее словам, приходящий сантехник якобы устраняет течь, но ситуация не меняется.

Ранее жители Новосибирска пожаловались на боль в горле и вонь из-за смога. В городе был введен режим «черного неба».

