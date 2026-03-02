Реклама

16:04, 2 марта 2026

Зеленский прокомментировал эвакуацию украинцев с Ближнего Востока

Зеленский: Обращения украинцев по поводу эвакуации с Ближнего Востока есть
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Находящиеся в странах Ближнего Востока украинцы обращаются к представителям Киева по поводу эвакуации. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина» в Telegram.

«Обращения есть. Министр иностранных дел Андрей Сибига занимается этим, вчера у него был доклад, а сегодня утром был его второй доклад. А также [вопросом занимается Олег] Иващенко, руководитель Главного управления разведки», — рассказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что Киев будет реагировать на все обращения граждан по данному вопросу.

Ранее стало известно количество эвакуированных из зоны ближневосточного конфликта россиян. По состоянию на утро 2 марта оно составляло более 120 человек.

