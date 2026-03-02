Раскрыто количество эвакуированных из зоны ближневосточного конфликта россиян

Shot: С территорий стран Ближнего Востока эвакуировали 123 россиянина

Из зоны ближневосточного конфликта эвакуировали 123 россиянина. Количество вывезенных с территорий стран Ближнего Востока соотечественников раскрыл Telegram-канал Shot.

По данным источника, 84 гражданина России, которые работали в Израиле, покинули страну через наземные пункты пропуска. Они попали в Египет, затем спецборт МЧС доставил их на родину. С территории Ирана вывезли 39 соотечественников, они пересекли границу с Азербайджаном.

Ранее Департамент экономики и туризма ОАЭ поручил отелям в Дубае продлить проживание туристов, застрявших в стране из-за отмен рейсов. При этом ранее выселенные россияне вынуждены ночевать на парковках.