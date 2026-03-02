Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:42, 2 марта 2026Путешествия

Отелям в Дубае поручили продлить проживание застрявших из-за отмен рейсов туристов

Власти поручили отелям Дубая продлить проживание застрявших в стране туристов
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Департамент экономики и туризма ОАЭ поручил отелям в Дубае продлить проживание туристов, застрявших в стране из-за отмен рейсов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В частности, отелям рекомендовано предоставить возможность продлить проживание туристам, которые должны были выехать, но не могут покинуть страну из-за сложившихся обстоятельств, сохранить для них условия первоначального бронирования и не выселять гостей в данной ситуации.

Кроме того, если турист не может оплатить продление проживания, отель обязан сообщить об этом департаменту. В письме подчеркивается, что гостиницы должны обеспечить максимальное содействие постояльцам, оказавшимся в сложных условиях из-за транспортных ограничений.

Ранее АТОР сообщала, что отели Дубая и Шарджи начали выселять туристов после того, как у них окончился оплаченный срок проживания, хотя покинуть страну они не могут из-за отсутствия авиарейсов. Вице-президент организации Артур Мурадян отметил, что российские туроператоры занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов, когда остаться на месте нет возможности. Если же путешественник приехал самостоятельно, то ему приходится самому решать вопрос с проживанием и свободными номерами.

При этом власти Абу-Даби и Рас-эль-Хайма, в отличие от Шарджи и Дубая, взяли на себя расходы по продлению проживания туристов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскритиковали операцию США и Израиля в Иране. Кто рискнул выступить против Трампа и «Евротройки»?

    В российском регионе тысячи людей остались без воды на неделю

    Заболевшая раком четвертой стадии юмористка раскрыла свое состояние

    Стало известно время вылета первого рейса из ОАЭ в Россию

    Назван способ улучшить сон с помощью прогулки

    Зеленский заявил о готовности поделиться опытом со странами Персидского залива

    Трамп сделал заявление о возможных кандидатах на роль нового лидера Ирана

    Туркомпании стали терять по 1,5 миллиона долларов в день из-за коллапса на Ближнем Востоке

    Представлен смартфон с роборукой

    Съехавший от родителей российский подросток бесследно исчез

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok