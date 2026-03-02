Отелям в Дубае поручили продлить проживание застрявших из-за отмен рейсов туристов

Власти поручили отелям Дубая продлить проживание застрявших в стране туристов

Департамент экономики и туризма ОАЭ поручил отелям в Дубае продлить проживание туристов, застрявших в стране из-за отмен рейсов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В частности, отелям рекомендовано предоставить возможность продлить проживание туристам, которые должны были выехать, но не могут покинуть страну из-за сложившихся обстоятельств, сохранить для них условия первоначального бронирования и не выселять гостей в данной ситуации.

Кроме того, если турист не может оплатить продление проживания, отель обязан сообщить об этом департаменту. В письме подчеркивается, что гостиницы должны обеспечить максимальное содействие постояльцам, оказавшимся в сложных условиях из-за транспортных ограничений.

Ранее АТОР сообщала, что отели Дубая и Шарджи начали выселять туристов после того, как у них окончился оплаченный срок проживания, хотя покинуть страну они не могут из-за отсутствия авиарейсов. Вице-президент организации Артур Мурадян отметил, что российские туроператоры занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов, когда остаться на месте нет возможности. Если же путешественник приехал самостоятельно, то ему приходится самому решать вопрос с проживанием и свободными номерами.

При этом власти Абу-Даби и Рас-эль-Хайма, в отличие от Шарджи и Дубая, взяли на себя расходы по продлению проживания туристов.