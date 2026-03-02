Реклама

Выселенные из отелей ОАЭ россияне переночевали на парковке

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Выселенные из отелей ОАЭ россияне вынуждены самостоятельно искать пристанище. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Постояльцы гостиниц получили уведомление с требованием покинуть номера из-за того, что в них должны заселиться другие гости. Подобное сообщение пришло путешественникам в Radisson Blu Resort Fujairah в Дибба-эль-Фуджайра, а также в других городах. По этой причине некоторые соотечественники переночевали на местной парковке в Дубае. При этом регулярные шаттлы от гостиниц до аэропортов не работают.

Ранее стало известно, что отели Дубая и Шарджи начали выселять туристов после того, как у них кончился оплаченный срок проживания, хотя покинуть страну они не могут из-за отсутствия авиарейсов. Вице-президент организации Артур Мурадян отметил, что российские туроператоры занимаются продлением размещения и поиском альтернативных вариантов.

