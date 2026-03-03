Глава МИД Турции высказался о смене режима в Иране

Глава МИД Турции Фидан: Нетаньяху ставит целью смену режима в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ставит целью смену режима в Иране. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, сообщает Anadolu.

По его словам, лидер Израиля хочет полностью устранить угрозу со стороны Ирана как сегодня, так и в будущем.

«Раньше он определял угрозу как "возможности Ирана". Теперь он вышел за рамки возможностей и определяет ее как сам режим. Его цель — смена режима», — сказал дипломат.

При этом он отметил, что в настоящее время, похоже, среди иранского населения нет волны волнений, которая могла бы привести к смене режима.

Ранее востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров в интервью «Ленте.ру» допустил, что крах исламского режима в Иране возможен, но в долгосрочной перспективе.