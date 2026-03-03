Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:00, 3 марта 2026МирЭксклюзив

Значение войны США и Ирана для России описали

Востоковед Бочаров: Война США и Ирана несет издержки России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Война США и Ирана несет России издержки. На это в интервью «Ленте.ру» указал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

«Этот конфликт очевидно не отвечает интересам России (...). Иран — очень важный партнер России, прежде всего в сфере военно-политического сотрудничества», — объяснил он.

По словам эксперта, в нынешних условиях образ России в Иране неизбежно страдает. В стране могут полагать, что российское руководство оказывает недостаточную помощь в противостоянии с США и Израилем. А это снижает уровень доверия между странами.

Вместе с тем, в краткосрочной перспективе Россия может извлечь выгоду из роста цен на нефть, к которому ведет конфликт на Ближнем Востоке. Однако это явно не перекроет политические издержки, добавил востоковед.

Ранее Иван Бочаров оценил готовность Ирана биться до конца. По его мнению, власти страны готовы к серьезным потерям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о «колоссальной угрозе» США со стороны Ирана. Как американские политики оценивают ситуацию на Ближнем Востоке?

    Названо любимое оружие наемников ВСУ

    Видео со спрятавшейся среди старшеклассников учительницей вызвало ажиотаж в сети

    Оценен риск массового заражения оспой обезьян в России

    На Западе оценили соотношение сил между США и Ираном

    Нетаньяху сделал прогноз о развитии войны с Ираном

    Влияние Ближневосточного кризиса на украинский конфликт оценили

    Группа солдат ВСУ дразнила на джипе российских военных и поплатилась за это

    Уиткофф высказался о возможности сделки с Ираном

    Популярные овощи оказались защитниками от сердечно-сосудистых заболеваний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok