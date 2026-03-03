Реклама

Крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии «под чужим флагом» атаковал Израиль

Tasnim: Атаку на НПЗ Saudi Aramco совершил Израиль под чужим флагом
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Vantor / Reuters

Израиль под чужим флагом атаковал крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии Saudi Aramco в Рас-Таннуре, чтобы подставить Иран. Об этом со ссылкой на военный источник сообщает агентство Tasnim.

«Атака, произошедшая сегодня утром на нефтяные объекты Saudi Aramco, была совершена израильтянами и является примером операции под "чужим флагом"», — отметил собеседник агентства, добавив, что объекты Saudi Aramco никогда не были целями Ирана.

Ранее стало известно о том, что двое сотрудников Министерства войны Соединенных Штатов Америки (США) пострадали в результате удара иранского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по отелю в городе Бахрейн.

    Крупнейший НПЗ в Саудовской Аравии «под чужим флагом» атаковал Израиль

