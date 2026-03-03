Реклама

Милонов предложил отправлять эвакуированных из Дубая эскортниц на карантин

Милонов предложил отправлять эвакуированных из Дубая проституток на карантин
Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил отправлять эвакуированных из Дубая эскортниц в специальную карантинную зону на полгода. Его комментарий опубликован в Telegram-канале «Кровавая барыня».

По мнению собеседника издания, на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке вывозными рейсами вместе с «приличными гражданами» в Россию могут попасть и проститутки, «которые годами ошиваются по пивникам и ресторанам Дубая, предлагая свое тело в гостиницах и общежитиях этой некогда пустынной территории».

Милонов отметил, что образ жизни таких девушек предполагает наличие у них опасных заболеваний, поэтому их нужно отправлять на карантин. Депутат предложил оборудовать подобную зону на курортах Красноярского края или островах Новосибирского архипелага. Там они будут заниматься активным физическим трудом и «смогут очиститься от скверны, полученной в пристанищах неких дубайских верблюдов», добавил спикер.

Вечером 3 марта первый вывозной самолет авиакомпании «Аэрофлот» с россиянами на борту прилетел в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). На борту находились 159 пассажиров, что означает загрузку лайнера на 100 процентов.

