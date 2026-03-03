Первый вывозной самолет «Аэрофлота» с россиянами прилетел из ОАЭ

Вывозной самолет «Аэрофлота» с россиянами на борту прилетел из ОАЭ в Москву

Первый вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот» с россиянами на борту прилетел в Москву из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом со ссылкой на данные онлайн-табло Шереметьево сообщает ТАСС.

На борту, прилетевшем в столицу России, находились 159 пассажиров, что означает загрузку самолета на 100 процентов. Весь полет выполнялся с посадкой в Анталье для дозаправки. Все прошло штатно, рассказали в агентстве.

О первом вывозном полете «Аэрофлота» из ОАЭ сообщалось ранее во вторник, 3 марта. Борт принял не только взрослых пассажиров, но и детей.

В целом, как известно, авиакомпания запланировала еще два таких рейса в ближайшие часы. По словам замгендиректора по производству Андрея Семенова, при благоприятном сценарии «Аэрофлоту» понадобится несколько дней, чтобы вывезти из ОАЭ всех россиян, пишет ТАСС.

«Аэрофлот» начал вывозить соотечественников из ОАЭ со вторника, 3 марта. В приоритете те из них, кто не смог выехать из страны 28 февраля и позже из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.