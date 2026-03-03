Реклама

14:32, 3 марта 2026Экономика

Снижение потребления молока в России объяснили ростом цен

Директор Молочного союза России Маницкая назвала серьезным рост цен на молочку
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Стоимость молочных продуктов в рознице очень сильно поднялась, в связи с чем ее потребление упало. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала директор Молочного союза России, председатель общественного совета Россельхознадзора Людмила Маницкая.

По ее словам, если раньше среднестатистический россиянин употреблял примерно 250 килограммов молочки в год, то в 2025 году этот показатель упал до 220 литров. При этом медицинская норма составляет 325 литров.

«Если молоко стоит больше 100 рублей, и столько же стоят десять штук яиц, то что вы выберете? Литр молока или яйца? Нужно очень сильно любить молоко, чтобы его выбрать», — указала Маницкая.

Она отметила, что Молочный союз обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением проверить наценки в торговых сетях. В организации считают, что ни в какой другой стране мира наценки на молочную продукцию не доходят до 50-150 процентов.

Ранее сообщалось, что в 2025 году средняя розничная стоимость пастеризованного молока в России увеличилась на 19 процентов, что более чем в три раза выше инфляции. При этом на складах скапливаются избытки молока, потому что реализовать продукцию по таким ценам в полном объеме не получается.

