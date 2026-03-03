Названа новая цель Израиля для атаки «под чужим флагом»

Tasnim: Израиль готовит атаку под чужим флагом на порт Эль-Фуджайра в ОАЭ

Израиль готовит очередную атаку «под чужим флагом», на этот раз цель — порт Эль-Фуджайра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом со ссылкой на военный источник сообщает агентство Tasnim.

«По данным, предоставленным нам разведывательными службами, порт Эль-Фуджайра в ОАЭ также является одной из следующих целей израильтян в рамках операции под ложным флагом, и этот режим намерен нанести по нему удар», — отметил собеседник агенства.

Ранее этот же информированный источник издания сообщал о том, что крупнейший в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающий завод атаковал вовсе не Иран, а именно Израиль, также под чужим флагом.

