В Израиле оценили готовность НАТО вмешаться в конфликт с Ираном

Аналитик Михаэль: Страны Европы могут помочь в обороне от ракет Ирана

Страны Европы могут помочь в обороне от ракетных атак и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Ирана, однако полноценного вмешательства в конфликт от них не стоит ожидать. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил научный сотрудник Иерусалимского института стратегии и безопасности в Израиле Коби Михаэль.

«Я не думаю, что европейские страны вступят в войну. Но они могут помочь в обороне, и, возможно, оказать дополнительную поддержку странам Персидского залива», — указал исследователь.

При этом эксперт указал, что в конфликт могут гипотетически вмешаться страны Персидского залива, которые несут убытки из-за ударов по нефтяной инфраструктуре.

На фоне начавшегося 28 февраля конфликта США и Израиля с Ираном Тегеран нанес удар беспилотником по британской базе Акротири на Кипре. На фоне эскалации ситуации лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае, если государство продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке.

Кроме того, французский авианосец «Шарль де Голль» поменял курс и выдвинулся в сторону Восточного Средиземноморья, а Великобритания разрешила США использовать авиабазу Диего-Гарсия на архипелаге Чагос в Индийском океане для ударов по Ирану.