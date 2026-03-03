Реклама

Экономика
13:18, 3 марта 2026Экономика

В российском регионе жители остались без тепла из-за глыб льда

Глыбы льда обрушились и сломали трубы отопления под Хабаровском
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

В селе Черная Речка под Хабаровском глыбы льда обрушились и сломали трубы, подающие отопление. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Село находится меньше чем в 10 километрах от города. Водонапорная башня на улице 91-я Стройка снабжает котельную и ближайшие дома. Она давно покрылась льдом и превратилась в айсберг, а 3 марта куски обвалились, повредив коммунальные сети.

Местные жители пожаловались, что у них начали остывать батареи, также вместо горячей воды из крана начала течь холодная.

Известно, что водонапорная башня давно нуждалась в ремонте. Администрация собиралась проводить работы летом 2025 года, но из-за задержки поставки оборудования ремонт перенесли на весну. В декабре представители администрации осматривали сооружение — планировали заменить изношенные участки труб и промыть фильтры.

Ранее в Подольске подъезд жилого дома затопило кипятком после того, как в здании рухнула крыша.

