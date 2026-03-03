Реклама

Из жизни
04:01, 3 марта 2026Из жизни

Женщина одновременно вышла замуж за двух иностранцев

В Таиланде женщина одновременно вышла замуж за двух друзей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: VagabonDStudio / Shutterstock / Fotodom

В провинции Бурирам, Таиланд, состоялась свадьба 37-летней Дудждуэн Каэсаро и двух мужчин из Австрии. Об этом пишет The Thaiger.

Женщина одновременно вышла замуж за двух друзей — Романа и Мэгги. Церемония прошла в доме Дудждуэн в соответствии с местными традициями. Женихи и невеста были одеты в традиционные тайские костюмы. После бракосочетания друзья взяли друг друга под локоть и прыгнули в пруд рядом с домом.

Дудждуэн рассказала, что раньше была замужем за тайцем и родила от него трех детей. Однако их отношения не сложились, и они развелись. Женщина одна заботилась о детях. Она пыталась стать певицей и автором песен, однако не добилась успеха. Тогда она решила переехать. На новом месте она и познакомилась с Романом — полицейским в отставке.

Роман и Дудждуэн были вместе уже пять лет, когда в Таиланд приехал Мэгги. Вскоре он тоже влюбился в женщину и с разрешения друга завел с ней роман. Спустя год троица решила сыграть свадьбу.

Дудждуэн призналась, что обсуждала это решение с детьми и родителями, и они ее поддержали. Она также отметила, что каждый мужчина заплатил выкуп в размере одного миллиона бат (2,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница Сингапура тайно завела вторую семью в другой стране и попала в тюрьму на три месяца. В суде она просила о снисхождении, поскольку одна воспитывает 10-летнего ребенка и ухаживает за пожилой матерью.

