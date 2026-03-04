Реклама

Израиль подтвердил удар по офису Совета экспертов Ирана

ЦАХАЛ подтвердил удар по зданию, где должны были избрать преемника Хаменеи
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Израиль ударил по офису Совета экспертов Ирана, расположенному в городе Кум. По предварительным данным, там должны были избрать преемника убитого верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии бригадный генерал Эфи Дефрин, его цитирует ТАСС.

«Сегодня днем мы нанесли удар по зданию, где должно было собраться заседание Совета экспертов, в городе Кум. Он должен был избрать преемника верховного лидера», — сообщил офицер. Он подчеркнул, что верховный лидер Ирана управляет системами безопасности, так что важно не допустить его избрания, чтобы не позволить Тегерану «восстановить свою военную силу».

По словам Дефрина, пока нет информации о результатах удара. Он пообещал сообщить о них, когда что-нибудь станет известно.

Ранее агентство Fars писало, что совет объявит имя преемника Хаменеи в ближайшее время.

