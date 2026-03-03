Реклама

Совет экспертов Ирана в ближайшее время назовет имя нового верховного лидера

Fars: Совет экспертов Ирана скоро объявит имя нового верховного лидера
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В скором времени Совет экспертов Ирана будет готов объявить имя нового верховного лидера Исламской Республики. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на источники.

По его данным, заседания совета уже близятся к финалу. Уточняется, что они проходят в штатном режиме в «безопасном пространстве». Объявить результаты голосования могут в ближайшие дни или даже часы, отмечает агентство.

В сообщении уточняется, что погибший верховный лидер Ирана Али Хаменеи при жизни не назвал имени потенциального преемника. Он возложил обязанность по избранию нового лидера на совет.

Смерть аятоллы Хаменеи в Иране подтвердили 1 марта. Он был убит в результате атак США и Израиля на республику.

