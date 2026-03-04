Израиль сбил иранский истребитель над Тегераном

ЦАХАЛ: Израильский истребитель F-35I сбил иранский Як-130 над Тегераном

Израильский истребитель F-35I «Адир» сбил над Тегераном истребитель Як-130, принадлежащий иранским военно-воздушным силам (ВВС). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Истребитель F-35I ВВС Израиля ("Адир") сбил истребитель ЯК-130 ВВС Ирана некоторое время назад в небе над Тегераном», — утверждается в заявлении.

По данным ЦАХАЛ, это первый в истории случай, когда пилотируемый истребитель сбивается самолетом F-35I.

Ранее Иран сбил американский истребитель F-15.