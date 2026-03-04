Минкульт отказал в российском прокате «Нюрнберга» с Расселом Кроу

Фильму «Нюрнберг» с Расселом Кроу было отказано в прокатном удостоверении

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Нюрнберг». Об этом сообщается в полученном редакцией «Ленты.ру» пресс-релизе компании World Pictures, собиравшейся выпускать картину в российских кинотеатрах.

«Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Нюрнберг" режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Картина не выйдет в российских кинотеатрах с 19 марта», — говорится в официальном заявлении World Pictures.

Причины решения Минкульта не называются. В фильме «Нюрнберг» рассказывается история психиатра Дугласа Келли, проводившего экспертизы нацистских преступников, которые должны были предстать перед судом на Нюрнбергском трибунале.

Главного героя в ленте Вандербилта сыграл Рами Малек, а Рассел Кроу исполнил роль Германа Геринга. Советские персонажи в картине не появляются, хотя СССР был представлен полноценной делегацией на Нюрнбергском процессе.

В 2023 году в России выходил фильм Николая Лебедева «Нюрнберг», в котором рассказывается об интригах спецслужб во время знаменитого процесса.