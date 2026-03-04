Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:57, 4 марта 2026Культура

Минкульт отказал в российском прокате «Нюрнберга» с Расселом Кроу

Фильму «Нюрнберг» с Расселом Кроу было отказано в прокатном удостоверении
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Sony Pictures Classics / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Министерство культуры РФ отказало в выдаче прокатного удостоверения фильму «Нюрнберг». Об этом сообщается в полученном редакцией «Ленты.ру» пресс-релизе компании World Pictures, собиравшейся выпускать картину в российских кинотеатрах.

«Минкультуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения на фильм "Нюрнберг" режиссера Джеймса Вандербилта с Расселом Кроу и Рами Малеком в главных ролях. Картина не выйдет в российских кинотеатрах с 19 марта», — говорится в официальном заявлении World Pictures.

Причины решения Минкульта не называются. В фильме «Нюрнберг» рассказывается история психиатра Дугласа Келли, проводившего экспертизы нацистских преступников, которые должны были предстать перед судом на Нюрнбергском трибунале.

Главного героя в ленте Вандербилта сыграл Рами Малек, а Рассел Кроу исполнил роль Германа Геринга. Советские персонажи в картине не появляются, хотя СССР был представлен полноценной делегацией на Нюрнбергском процессе.

В 2023 году в России выходил фильм Николая Лебедева «Нюрнберг», в котором рассказывается об интригах спецслужб во время знаменитого процесса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Ирана обратился к лидерам стран Ближнего Востока

    Россиян предупредили о риске заразиться коварной инфекцией в общественных местах

    Полина Гагарина пожаловалась на внешний вид и задумалась о пластике

    Российский преподаватель впервые ответил на обвинения в расправе над беременной женой

    Вооруженные авантюристы угнали катер и попытались высадиться на Кубе

    Раскрыта способность Ирана продолжать участие в конфликте

    В Британии допустили присоединение к ударам по Ирану

    Путин решил освободить принудительно мобилизованных в ВСУ венгров

    В центре Москвы перекрыли движение

    Две полоски на тесте у женщины оказались результатом рака вместо беременности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok