Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:26, 4 марта 2026Силовые структуры

Участницу призывавшего к свержению власти в России «Съезда народных депутатов» задержали

В Москве задержали участницу запрещенного «Съезда народных депутатов» Фильченко
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

В Москве задержали Галину Фильченко — участницу организации «Съезд народных депутатов» (признана в России нежелательной и террористической). Об этом сообщает ТАСС.

Задержанная — последний участник организации, призывавшей к свержению власти и изменению конституционного строя в России. Фильченко была автором и разработчиком так называемых законодательных актов по местному самоуправлению России. Члены организации, созданной бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (внесен в реестр иноагентов и заочно осужден по террористическим статьям), называли себя новым правительством России в изгнании.

В 2025 году у Фильченко прошли обыски в рамках дела учредителей организации «Депутаты мирной России» (внесена в список организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стоит очень-очень сильно их ударить». Трамп высказался о Германии и разгневался на Мерца

    Раскрыто последствие конфликта США и Израиля с Ираном для Европы

    Акции китайских компаний упали на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    В Москве заиграет музыка с пением птиц

    В российском городе раскрыта многомиллионная схема обогащения на уборке снега

    Лучший в мире рынок акций рухнул из-за паники

    Москалькова отчиталась о полученных от бойцов СВО обращениях

    Водителям напомнили о способных продлить жизнь машине весенних работах

    Россияне выступили против одного из способов пополнения госказны

    В России высказались о назначении нового верховного лидера Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok