В Израиле сообщили о начале наступления курдов на Иран

i24: Курды начали наземное наступление на Иран с территории Ирака

Курдские боевики, связанные с Партией свободной жизни Курдистана (PJAK), начали наземное наступление на Иран. Об этом со ссылкой на источник в Коалиции политических сил Иранского Курдистана (CPFIK) сообщает израильский телеканал i24.

«Наземные военные действия курдских формирований против Ирана уже начались с полуночи 2 марта», — сообщил собеседник.

По его словам, 3 марта иранским войскам пришлось эвакуировать приграничный город Мериван. После этого военные начали создавать оборонительные позиции вокруг населенного пункта.

Ранее Израиль начал подготовку к наступлению курдов на Иран. Израильские войска бомбили иранские объекты на границе с Ираком, чтобы подготовить почву для ввода отрядов курдского ополчения в Исламскую Республику.