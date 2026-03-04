Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:15, 4 марта 2026Россия

В России заявили о необычном исполнении желания Трампа по Ирану

Военэксперт Рожин заявил, что план Трампа по Ирану исполнился необычным образом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Связанное с Ираном желание президента США Дональда Трампа исполнилось необычным образом. Об этом заявил российский военный эксперт Борис Рожин.

По словам военэксперта, среди планов Трампа был вывод жителей Ирана на улицу, и он этого добился. Однако вместо того, чтобы протестовать против режима, иранцы поддерживают его на фоне сообщений о неизбирательных ударах США.

«Таких крупных митингов в поддержку действующего руководства не собиралось давно. Происходит консолидация иранцев вокруг флага против внешнего врага. И в этом поражение США и Израиля», — порассуждал Рожин.

Ранее жителям Ирана предрекли страшное будущее из-за конфликта с США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал новую волну масштабных ударов по Ирану

    Полиция раскрыла дело 30-летней давности о похищении девочки благодаря волосу

    Украина потребовала от Венгрии почтить память жертв Великой Отечественной войны

    Крупнейший инвестбанк резко повысил прогноз стоимости нефти

    Москалькова рассказала о договоренностях с украинской стороной по вопросу пленных

    Количество российских заключенных достигло исторического минимума

    Мошенники начали продавать россиянам «горящие туры» на весну по невероятным ценам

    В Конгрессе раскрыли план Трампа по Ирану

    В России заявили о необычном исполнении желания Трампа по Ирану

    На Ближнем Востоке исчерпали мощности по хранению нефти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok