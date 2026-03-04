В России заявили о необычном исполнении желания Трампа по Ирану

Военэксперт Рожин заявил, что план Трампа по Ирану исполнился необычным образом

Связанное с Ираном желание президента США Дональда Трампа исполнилось необычным образом. Об этом заявил российский военный эксперт Борис Рожин.

По словам военэксперта, среди планов Трампа был вывод жителей Ирана на улицу, и он этого добился. Однако вместо того, чтобы протестовать против режима, иранцы поддерживают его на фоне сообщений о неизбирательных ударах США.

«Таких крупных митингов в поддержку действующего руководства не собиралось давно. Происходит консолидация иранцев вокруг флага против внешнего врага. И в этом поражение США и Израиля», — порассуждал Рожин.

