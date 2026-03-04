Реклама

09:05, 4 марта 2026Россия

Жителям Ирана предрекли страшное будущее из-за конфликта с США

Блогер Колясников: Смеющихся над атаками США жителей Ирана ждет страшное будущее
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Жителей Ирана, радующихся атакам США и Израиля на Тегеран во время нынешнего конфликта, ждет страшное будущее. Такую судьбу иранцам предрек в Telegram российский публицист Сергей Колясников.

Блогер показал кадры, на которых жители столицы Ирана за кадрам смеются над мощными взрывами, произошедшими после падения американских снарядов.

«Хохочущие идиоты на заднем плане просто не осознают происходящего. Совсем скоро они будут прятаться от озверевших банд, пытаясь найти еду и воду в развалинах», — написал в блоге Колясников. Он добавил, что действия США — очередной «геноцид повязанной коалиции Эпштейна».

Ранее в России вспомнили предсказание Владимира Жириновского об Иране.

